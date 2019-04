Com brilho de Júnior Santos, Fortaleza vence Vitória e avança para a semifinal

Em duelo de Leões, Fortaleza venceu o Vitória por 4 a 0, na Arena Castelão, com dois gols de Júnior Santos, um de Edinho e outro de Dodô. O resultado deu ao Tricolor do Pici a vaga na semifinal da Copa do Nordeste, onde terá o Santa Cruz/PE como adversário.

O jogo

Apoiado por sua torcida, que encheu o Castelão, o Fortaleza foi superior durante toda a primeira etapa do jogo e aproveitou para abrir vantagem no marcador.

Aos 26 minutos, Júnior Santos recebeu cruzamento de Osvaldo e mandou de cabeça para abrir o marcador. Fortaleza 1x0 Vitória

Continuando a pressionar, o camisa 9 da equipe cearense marcou novamente. De novo com Osvaldo, que deixou o marcador caído no chão na grande área, tocou para Júnior Santos. O atacante mandou de primeira para balançar as redes mais uma vez. Fortaleza 2x0 Vitória

Sentindo os gols e com poucas jogadas criadas, o Vitória não criou nenhuma jogada de perigo. Goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck não precisou fazer nenhuma defesa durante os primeiros 45 minutos de bola rolando.

De volta para a etapa final, a equipe visitante voltou melhor e chegou a criar oportunidades com Neto Baiano, mas nada que assustasse o time de Rogério Ceni.

Letal, o Fortaleza aproveitou o contra-ataque aos 38 minutos do segundo tempo para matar o jogo. O camisa 7 do Leão cearense, Edinho, levou a bola na velocidade pelo lado esquerdo, tocou na saída do goleiro João Gabriel e ampliou o marcador. Fortaleza 3x0 Vitória

Com um a mais em campo - Victor Ramos foi expulso por falta em Marcinho -, a equipe cearense continuou indo para cima em busca em aumentar o marcador. E não demorou muito. Aos 45 minutos, Dodô cobrou falta com perfeição para fazer o quarto gol da partida. Fortaleza 4x0 Vitória.

Com o resultado, o Tricolor garantiu sua vaga na semifinal da competição nordestina e irá ter o Santa Cruz/PE como adversário. O confronto será decidido em apenas uma partida. Local, data e horário do jogo ainda serão divulgados.