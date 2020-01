Com brilho de Ciel, Guarany de Sobral vence Ferroviário e mantém 100%

O Guarany de Sobral aproveitou o mando de campo, se impôs e venceu o Ferroviário por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. No estádio do Junco, o resultado veio com dois gols do atacante Ciel, mantendo a equipe 100% na competição estadual.

Já o Tubarão da Barra segue com apenas um ponto, em 5º na tabela - o time de Sobral ocupa a vice-liderança, com a mesma pontuação do Barbalha, mas atrás no saldo.

O jogo

Os minutos iniciais apresentaram o panorama do duelo: o Guarany de Sobral apostando na velocidade e pressionando, enquanto o Ferroviário se mantinha recuado, tentando conectar o contra-ataque. Com melhor qualidade técnica, aos poucos, os donos da casa foram ganhando espaço e encurralando o Tubarão.

Atuando no meio-campo, Siloé simbolizava a criatividade rubro-negro. Se movimentando bastante, o atleta municiava um ataque composto por Patuta e Ciel, dupla bastante entrosado.

Foi justamente na dupla que o gol surgiu. Patuta avançou pelo lado direito, ganhou na velocidade e cruzou para o experiente artilheiro Ciel, que apenas escorou para o fundo da meta de Nícolas: 1 a 0, aos 42 do 1º tempo.

Assim, o volume praticamente anulou o time coral, que se mantinha apático. No 4-3-3, a equipe de Zé Teodoro assustou apenas duas vezes, ambas em finalizações da intermediária com Tito.

Sem profundidade ou qualquer triangulação, o excesso de lançamento deixava nítida a ausência de compactação ou ligação entre os setores da equipe, que se mantinha perdida em campo.

O respiro técnico veio apenas na etapa final, mais por necessidade que estratégia. O mínimo progresso, todavia, ainda esbarrou no arqueiro Mauro, que se mostrou seguro ao longo do confronto.

Então coube ao centroavante Ciel, mais uma vez, fechar o placar. Aos 38 do 2º tempo, o atacante invadiu a área e bateu sem chances para o goleiro Nícolas: 2 a 0.

Próxima rodada

O Guarany de Sobral encara o Pacajus no domingo (12), às 16 horas, novamente no Junco. No mesmo dia e horário, o Ferroviário tem pela frente o Caucaia, no Raimundão, pela 3ª rodada do Cearense.