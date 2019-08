Com brasileiro na lista, FIFA anuncia os candidatos ao Prêmio Puskas 2019; confira os gols

Os 10 candidatos a gol mais de 2019 para concorrerem no Prêmio Puskás foram anunciados pela FIFA nesta segunda-feira (19). Entre eles, estão lances durante a Copa do Mundo Feminina, uma das várias pinturas de Lionel Messi com a camisa do Barcelona e outra acrobacia de Ibramihovic pelo LA Galaxy.



O Brasil está bem representado com o gol de Matheus Cunha, do RB Leipzig. O jovem de 20 anos foi revelado pelo Coritiba.

Veja todos os gols que concorrem ao Puskas

O Brasil já levou o troféu duas vezes: em 2011, com o gol de Neymar contra o Flamengo, e em 2015, com Wendell Lira, pelo Goianésia contra o Atlético/GO. A cerimônia deve ocorrer em setembro.

Você pode votar no gol mais bonito no site da FIFA.