Com braço em tipoia, Boeck assusta torcedores e DM brinca: 'esforço de levantar muita taça'

O torcedor do Fortaleza tomou um susto após a vitória sobre o Botafogo-PB na final da Copa do Nordeste. O goleiro e capitão da equipe, Marcelo Boeck, apareceu nas redes sociais do clube com o braço em uma tipoia, alegando ter sentido um dor no braço direito depois da partida, e que faria exames para conferir a situação. O departamento médico do time comentou o estado do atleta em seguida.

[URGENTE] Notícias do Departamento Médico 🔴🔴🔴

Porém, o vídeo não passava de uma brincadeira pelo fato do Tricolor vencer a segunda competição em menos de dois meses. "Nosso atleta acabou sentindo o ombro. Estamos com suspeita de lesão por esforço repetitivo de levantar muita taça. Vamos fazer uns exames", disse o médico Vinicius Castelo Branco.

Boeck foi o titular da equipe durante a Copa do Nordeste, e teve grande atuação no jogo de volta desta quarta-feira, em Paraíba. O goleiro de 34 anos também é o dono da vaga na Copa do Brasil. No entanto, o titular da posição para a próxima partida do Leão do Pici deve ser Felipe Alves, que faz bom Brasileirão até aqui.

O Fortaleza encara o Flamengo neste sábado (1), às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.