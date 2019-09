Com Bonilha na transição, Fortaleza se reapresenta visando o Palmeiras

Após desembarcar na capital cearense, a delegação do Fortaleza se reapresentou nesta terça-feira (17) com treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O técnico Zé Ricardo dividiu o grupo, com o time titular que enfrentou o Bahia sendo deslocado para a academia, enquanto os reservas fizeram atividade no campo.

Todo o elenco esteve à disposição da comissão técnica, incluindo o volante Nenê Bonilha, que sofreu uma lesão muscular na coxa e iniciou a transição. Se recuperando de uma cirurgia no joelho, o lateral Diego Tavares e o atacante Éderson participaram do treinamento com bola.

O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Palmeiras, domingo (25), às 16 horas, na Arena Castelão, pela abertura do 2º turno da Série A do Brasileiro. O Tricolor tem como baixas a dupla de ataque Felipe Pires, que não pode entrar enfrentar o time alviverde por cláusula contratual, e Wellington Paulista, suspenso com acúmulo de cartões amarelos.

Como retorno, o Leão apresenta o volante Juninho, principal garçom do time no Brasileirão, com três assistências. O jogador foi desfalque diante do Bahia, pela 20ª rodada, pois pertence ao time baiano, estando emprestado ao Fortaleza com uma limitação do contrato que o impede de enfrentar o time de Salvador.