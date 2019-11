Com ausência certa de Gabigol, Flamengo só terá 1 treino antes de enfrentar o Ceará

Para o duelo da próxima quarta-feira (27), entre Flamengo e Ceará, no Maracanã, às 21h30, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorge Jesus, além de não poder contar com seu artilheiro Gabigol por estar suspenso, terá apenas um dia para treinar sua equipe antes de enfrentar o time cearense.

Já campeão do Campeonato Brasileiro mesmo sem ter entrado em campo pela Série A neste fim de semana por já ter disputado a 34ª rodada de forma antecipada, o Flamengo, que se sagrou bicampeão da Libertadores no último sábado (23) e heptacampeão brasileiro no domingo (24), terá apenas terça-feira (26) para recuperação física de atletas e demais trabalhos para o confronto diante do time cearense.

Campeões de um título sul-americano e um nacional dentro de 24h, os rubro-negros desembarcaram no Rio de Janeiro no último domingo (25), onde participaram de uma grande carreata pelas ruas da capital carioca junto de milhares de torcedores que pintaram as avenidas de preto e vermelho e ganharam folga nesta segunda-feira (25). Sem Gabigol, expulso diante do Grêmio, Vitinho deve iniciar a partida como titular.

Já o Alvinegro de Porangabuçu, que empatou por 1 a 1 com o São Paulo no último domingo (24), se reapresentou na manhã desta segunda-feira (25), no Estádio Vovozão. Adilson Batista não contará com Luiz Otávio,suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o zagueiro Eduardo Brock retorna de suspensão.

A delegação cearense embarca no fim desta tarde para o Rio de Janeiro, com chegada programa para às 20h25. Na terça (26), o Vovô faz seu último treino, às 16h, no CT do Fluminense.

Comemoração

Durante a celebração entre os atletas pelas conquistas dos títulos, o atacante Bruno Henrique convocou a torcida rubro-negra para o Maracanã e afirmou que o jogo contra o time comandado por Adilson Batista será "uma festa". Até o fim da manhã desta segunda (25), mais de 52 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada.

Flamengo e Ceará se enfrentam às 21h30 da próxima quarta-feira (27), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.