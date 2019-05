Com arbitragem polêmica, Fortaleza perde para Botafogo por 1x0

O Fortaleza foi derrotado pelo Botafogo por 1x0 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Leão até jogou bem e a partida foi equilibrada, mas o Botafogo aproveitou a melhor chance que teve e venceu a partida por 1x0.

O jogo

O primeiro tempo começou de forma franca. Os dois times queriam a posse de bola para propor a partida, mas o Botafogo tinha mais volume.

Apesar disso, foi do Fortaleza a primeira chance clara. Aos 8 minutos, Carlinhos meteu cruzamento na medida para Wellington Paulista cabecear na trave.

O Botafogo se soltou mais após o susto e não marcou graças a bela defesa de Felipe Alves, em cabeceio de Erick.

Ainda deu tempo para polêmica com VAR no primeiro tempo. Gilson empurrou Wellington Paulista na área, o VAR foi acionado, mas o árbitro Wagner Reway entendeu como lance normal e a partida seguiu.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou mais incisivo do que o Botafogo. Com linhas mais adiantadas, o time de Rogério Ceni tentava sufocar o Botafogo.

Os mandantes, porém, foram mais eficientes. Eduardo Barroca lançou Alex Santana para o jogo e foi dele o gol decisivo da partida. os 24 minutos, Diego Souza cruzou, Erick cabeceou para defesa de Felipe Alves, mas, no rebote, Alex Santana apenas escorou para o fundo das redes.

O Fortaleza sentiu o golpe e não conseguiu criar situações claras de gol após a abertura do placar. Assim, o juiz apitou o fim de jogo com 1x0 no placar para o Botafogo.

Nova polêmica

Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo pênalti, aos 20 do segundo tempo, após Quintero se chocar com Diego Souza na área. Dessa vez, o juiz nem acionou o VAR.

Próximos confrontos

O Fortaleza volta a campo às 21h30 da próxima quinta-feira (9), contra o Santa Cruz, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Botafogo, por sua vez, só joga de novo no próximo sábado (11), às 16h, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Confira o tempo real da partida