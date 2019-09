Com Alex Amado em campo, Ceará realiza treino visando o Botafogo

O Ceará intensificou a preparação para encarar o Botafogo, sábado (14), às 21 horas, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. Em treino comandado por Enderson Moreira, nesta terça (10), no CT de Porangabuçu, a delegação treinou sem o zagueiro Luiz Otávio, que se recupera de lesão na coxa, e o meia Thiago Galhardo, que precisou viajar ao Rio de Janeiro. A surpresa ficou por conta do retorno de Alex Amado ao campo.

O atacante, que não atua com a camisa alvinegra desde o dia 16 de junho de 2017, passou por cirurgia para um enxerto ósseo na fratura que sofreu na tíbia da perna esquerda. O objetivo é calcificar e fortalecer a região. Até então, o jogador, que tem contrato com o Vovô até o fim da temporada, estava participando de trabalhos com fisioterapeutas e academia.

A comissão técnica está realizando a maioria das atividades no turno da tarde Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Além do jogador, que está em transição, Enderson tem duas baixas confirmadas para o compromisso com o time carioca: o goleiro Richard (em transição) e o atacante João Paulo (procedimento cirúrgico). Na tabela, a equipe ocupa a 12ª posição, com 21 pontos - estando com a última vaga para a Copa Sul-Americana.

A provável mudança na escalação para o confronto com o Botafogo é a entrada do atacante Leandro Carvalho no plantel titular. O atleta, autor do gol olímpico de empate com o Corinthians, deve ser escalado para o lugar de Wescley no esquema 4-2-3-1. Desta forma, o time que entra em campo fica com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, Lima e Leandro Carvalho; Felippe Cardoso.