Contando com o talento da cearense Elaine Gomes no elenco, a seleção brasileira de handebol feminino conquistou a medalha de ouro ao vencer a Argentina na noite desta terça-feira (30) nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Com o placar de 30 a 21, as brasileiras conquistaram o hexacampeonato da competição.

Além do ouro, a seleção brasileira de handebol feminino garante a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.