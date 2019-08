Com a campanha "Somos Plurais", Fortaleza se manifesta contra gritos preconceituosos nos estádios

O Fortaleza publicou nesta quinta-feira (29) sua campanha contra a homofobia nos estádios de futebol. Com imagens fortes, o vídeo procura conscientizar os torcedores sobre manifestações de preconceitos vindos da arquibancada, ato que pode custar 3 pontos ao clube mandante.

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já mostrou suas consequências no Brasileirão. Na vitória do Vasco contra o São Paulo neste domingo (25), o árbitro Anderson Daronco paralisou a partida aos 19 minutos da segunda etapa por conta de cantos homofóbicos da torcida carioca.