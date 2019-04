Com 1,58m de altura, Edinho comemora gol de cabeça pelo Fortaleza

O único gol marcado na partida que deu a vitória ao Fortaleza diante do ABC, neste sábado (30), pela Copa do Nordeste, foi de Edinho. O atacante destacou o feito, quase incomum, de marcar de cabeça por conta da sua estatura: 1,58 m.

"Estou procurando me posicionar bem dentro da área. Não vou buscar lá em cima, a bola tem que vir baixa para eu fazer o gol de cabeça", afirmou.

Peça-chave no esquema do técnico Rogério Ceni, Edinho soma 15 partidas na temporada - oito no Estadual e sete pelo Nodestão. Aparecendo dentro da área para finalizar e chegar ao segundo gol em 2019, o atacante ressaltou que a oportunidade surgiu por um pedido do comandante tricolor.

"Na verdade, eu jogo de lado, então é muito difícil aparecer na área a todo momento. Eu creio que o gol foi no momento em que o Ceni pediu para eu ir por dentro, colocando o Osvaldo para o lado. É sempre bom procurar entrar dentro da área", explicou.

Com a liderança assegurada no grupo A, com 13 pontos, o Tricolor tem vaga assegurada no mata-mata, e encara o Vitória, que não vence há 11 jogos, nas quartas de final. A partida será realizada em jogo único, com mando para o time cearense. Qualquer empate leva aos pênaltis. Data e horário ainda não foram definidos

Campeonato Cearense

Para chegar à final do Estadual, o Fortaleza precisa empatar ou perder pelo mesmo placar do primeiro jogo contra o Guarany de Sobral, por 1 a 0. Confronto acontece na próxima quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Castelão.