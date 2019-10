Cogitado no Ceará antes de Adilson, Mancini é o novo técnico do Atlético/MG

O Atlético-MG anunciou na manhã desta segunda-feira (14) a contratação de Vagner Mancini, cujo contrato vai até o final da temporada. O treinador foi cogitado como técnico do Ceará após a saída de Enderson Moreira, mas Adilson Batista foi anunciado no cargo.

Mancini substituirá Rodrigo Santana, demitido na noite deste domingo (13) após a derrota para o Grêmio em casa, no Independência, por 4 a 1.

O novo treinador já comandará o time na próxima partida, contra o CSA, marcada para quarta-feira (16) em Maceió. Na terça-feira (15), concederá entrevista coletiva após o treino. Anderson Silva, auxiliar-técnico, chega junto a Macini ao Atlético.

Mancini deixou o São Paulo, onde atuava como coordenador técnico, no início de outubro, logo após a confirmação da contratação de Fernando Diniz como treinador do clube paulista.

Mancini chega para acabar com a má fase do time e distanciá-lo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos, o Atlético-MG está a seis pontos do CSA, o mais bem colocado entre os quatro últimos do Brasileiro.