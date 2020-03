Cobiçado no mercado, Yuri César explica escolha pelo Fortaleza: "Mostrar meu futebol"

O atacante Yuri César estreou pelo Fortaleza com um gol no primeiro toque na bola contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense. No jogo seguinte, entrou e marcou no triunfo sobre o Náutico, pela Copa do Nordeste, ganhando prestígio com Rogério Ceni. Aos 19 anos, o atleta de multa milionário com o Flamengo, cerca de R$ 268 milhões, explicou que o clube era o melhor caminho para o início no profissional.

"Eu teria oportunidades de mostrar meu futebol, que é o mais importante. O Fortaleza é um clube de muita tradição e vem crescendo mais e mais no futebol brasileiro. Espero fazer um grande ano aqui, que as coisas vão acontecer para mim. Estou pensando em fazer meu melhor aqui para tudo dar certo para mim. Que seja um grande ano para mim e para o clube também", afirmou ao GloboEsporte.com.

Após ascender das categorias de base no time carioca, Yuri foi procurado por times como Santos, Athletico/PR, Internacional e Jeonbuk, da Coreia do Sul. A escolha pelo Leão foi realizado com os empresários e a diretoria rubro-negra. O atleta também explicou que a semelhança da Capital com o Rio de Janeiro ajuda na adaptação.

"A cidade (de Fortaleza) é bastante parecida com o Rio de Janeiro, pelo clima, pela praia e muitos shoppings. Por ser um outro clube, eu me adaptei muito rápido, e os companheiros me receberam muito bem e passaram confiança. Fui muito feliz e abençoado por ter começado com dois gols em dois jogos. Espero que seja um ano com muitos gols", afirmou.

Devido ao risco de contaminação do novo coronavírus, as atividades do Fortaleza foram suspensas por tempo indeterminado. Os atletas estão treinando em casa e seguindo uma cartilha de recomendações do departamento fisiológico tricolor.