COB finaliza protocolo médico e prepara lançamento para início de junho

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) finalizou o protocolo de segurança esportivo para a pandemia do novo coronavírus e prepara lançamento na primeira quinzena de junho. O documento de 200 páginas, elaborado por 20 profissionais, será nomeado 'Manual Técnico do Esporte de Formação e Alto Rendimento em um Ambiente de Covid-19". O dado foi revelado pelo diretor da entidade, Jorge Bichara, ao GloboEsporte.com.

"O nosso objetivo é compilar informações e oferecer como foco de consulta. Em outros aspectos, preconizar o que o COB conseguiu verificar em outros países o que é válido e importante, como é o caso dos testes", afirmou.

O dossiê tem como referências o Instituto Australiano de Esportes, a Federação Portuguesa de Natação, além de organizações como os Comitês Olímpicos dos EUA e Suécia. A finalização do compilado ocorreu após encontro de 48 médicos e 30 confederações para discutir apenas aspectos sobre retorno dos treinos no Brasil.

Desde 18 de março, o Centro de Treinamento do Time Brasil, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está fechado. O espaço recebe representantes brasileiros convocados para os Jogos Olímpicos.

Apesar de qualquer protocolo encaminhado com normas de segurança, a ação serve como orientação no âmbito estadual devido ao Supremo Tribunal Federal (STF). O órgão decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer políticas de saúde, o que envolve medidas de quarentena, lockdown ou flexibilização de serviços essenciais.