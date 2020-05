Os três principais clubes de futebol da Turquia –Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas– suspenderam seus treinamentos após detectarem novos casos de Covid-19 entre seus funcionários.

O fato acontece cerca de uma semana depois de as equipes retomarem as atividades presenciais, mesmo cumprindo uma série de medidas para evitar contaminações pelo novo coronavírus.

O Galatasaray informou, em seu site oficial, que "após testes de Covid-19 realizados ontem [quinta-feira (14)] em todos os jogadores, no técnico Fatih Terim e em toda a comissão e funcionários, houve casos positivos na equipe".

O clube não revelou nomes –Terim, aliás, já havia sido diagnosticado com coronavírus no fim de março.

"Após a detecção positiva de casos, e com os protocolos de isolamento, tratamento e acompanhamento serem postos em prática, o treinamento da nossa equipe foi interrompido por 6 dias", disse o clube.

O Fenerbahce também não saiu ileso da pandemia e identificou, na quarta (13), dois funcionários e um membro de seu conselho de administração infectados. O clube também não deu os nomes dos contaminados.

Um dirigente do Fenerbahce lamentou os casos e confirmou a paralisação. "Agora, o que fazer nesta situação? Imediatamente cancelamos o treinamento. Claro, temos que atualizar nossas atividades. Continuaremos trabalhando individualmente, sem contato."

Por fim, o Besiktas, que informou na quinta ter oito funcionários contaminados –incluindo o presidente do clube, Ahmet Nur Cebi–, cancelou qualquer tipo de atividade até uma segunda ordem.

"Além de vários jogadores da primeira equipe, equipe técnica e funcionários do clube de Beşiktaş, o presidente executivo do clube, Ahmet Nur Çebi, testou positivo para o coronavírus. Seu tratamento foi iniciado imediatamente", informou a instituição em seu site.

Outras equipes da Turquia, como o Erzurumspor e o Kasimpasa, também detectaram casos positivos entre seus funcionários.