Clubes cearenses serão menos afetados por desvalorização no futebol

A pandemia de Covid-19 já causou grandes impactos no cenário esportivo pelo planeta. No futebol, tais prejuízos deverão acarretar um arrefecimento do mercado de transferências. Com isso, ocorrerá também desvalorização de jogadores e clubes. Representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza não escapam desta realidade.

Um estudo recente da consultora suíça KPMG mostrou que esses prejuízos vão atingir muitos. O Manchester City tem o elenco mais valioso da Europa durante esta crise sanitária, enquanto Barcelona (entre 20,5% e 28,9%), Real Madrid (19,1% e 27,2%) e Chelsea (19% e 27%) são os clubes que sofreriam a maior desvalorização com seus jogadores.

No Brasil, o elenco mais valioso, segundo o site Transfermarket, especialista em economia do futebol, é o do Flamengo, que sofreu uma queda no valor de mercado de € 30 milhões (R$ 188 milhões). Em 15 de março, antes da paralisação do futebol brasileiro, o time carioca valia € 151,2 milhões (R$ 950 milhões) e atualmente vale € 121,78 milhões (R$ 765,3 milhões).

Ceará e Fortaleza também sofrerão com esta realidade. Ambos estão entre os elencos de menor valor de mercado da Série A. O Vovô é o 18º, com valor de € 16,45 milhões (R$ 105,62 milhões), seguido pelo Leão, em 19º, com valor de € 14,33 milhões (R$ 92,01 milhões).

Ponto positivo

Vovô e Leão têm uma vantagem: a maior parte de suas receitas não é proveniente de vendas de jogadores. Grandes vendedores, como o Santos, por exemplo, deverão sofrer mais. Em 2019, enquanto Ceará e Fortaleza arrecadaram R$ 15 milhões e R$ 6 milhões, respectivamente, neste quesito, o Peixe conseguiu R$ 204 milhões.



O futebol pelo mundo está sofrendo muito com a pandemia do novo coronavírus. Já há em andamento uma desvalorização do mercado da bola exatamente pela crise imposta. Mas Vovô e Leão sofrerão menos





+Ceará e Fortaleza estão na frente apenas do Atlético/GO no ranking, que tem valorização na casa de € 9,88 milhões (R$ 63,39 milhões)