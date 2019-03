Clubes argentinos se unem em repúdio à ditadura

Os clubes de futebol argentinos se juntaram, no domingo (24), para lembrar o Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça e subiram a hashtag #NuncaMás em repúdio ao golpe de Estado que iniciou uma ditadura civil-militar no país em 1976. A data foi instituída como homenagem aos 30 mil desaparecidos políticos do regime.

As maiores equipes argentinas - como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing e Estudiantes - divulgaram mensagens de apoio ao movimento de repúdio ao golpe. "O Racing tem claro que Nunca Mais é um símbolo intimamente ligado à vida", escreveu o líder do campeonato argentino. "Por isso, como integrante das centenas de instituições esportivas e não esportivas que formam parte da sociedade argentina, se incorpora à comemoração do Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça."

Em 1976, militares, entidades civis e eclesiásticas destituíram e prenderam a presidente Maria Estela Martinez de Perón. Os anos seguintes foram marcados por violações de direitos humanos, como torturas e perseguição. O Racing escreveu que o regime tinha um "plano genocida", "sequestrou, torturou, assassinou e desapareceu com milhares de cidadãos e cidadãs" e "desenvolveu um plano sistemático de apropriação de menores que tirou o direito à identidade de centenas de meninos e meninas."

O Banfield publicou entrevista com a irmã de uma torcedora do clube desaparecida. "Repudiamos energicamente a ditadura cívico-militar, um capítulo trágico da história de nosso país", escreveu o Lanús. Também no domingo, organizações de direitos humanos organizaram uma marcha no centro de Buenos Aires para relembrar o genocídio promovido pelo Estado no período. Confira publicações:

En el Club Lanús repudiamos enérgicamente la dictadura cívico-militar, un capítulo trágico de la historia de nuestro país. Memoria, verdad y justicia, siempre. #NuncaMás



👉 Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con @abuelasdifusion. pic.twitter.com/LRRiGf5RwN — Club Atlético Lanús (@clublanus) 24 de março de 2019

En Independiente decimos #NuncaMás. Hoy y siempre.



Seguimos luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia. pic.twitter.com/kIqtnialaS — C. A. Independiente (@Independiente) 24 de março de 2019