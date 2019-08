Clodoaldo e Rinaldo reestreiam em derrota do Fortaleza para o Ferroviário

Na reestreia de Clodoaldo e Rinaldo pelo Fortaleza, a equipe foi superada pelo Ferroviário por 1 a 0, nesta terça-feira (27), no estádio Presidente Vargas (PV). O Clássico das Cores foi válido pela Taça Fares Lopes e teve gol do meia coral Janeudo.

Iniciando a partida no banco de reservas, os dois ídolos tricolores entraram no decorrer da partida, mas não conseguiram reverter o resultado. Atuando junto do plantel sub-20 do clube na competição, a expectativa da diretoria é promover a aposentadoria dos atacantes ao término da competição. Na carreira, Clodoaldo soma 127 gols - 3ª maior artilheiro do Leão na história - enquanto Rinaldo surge logo atrás, com 108.

A última vez que a dupla atuou foi em 2005, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Na ocasião, Clodoaldo marcou o gol da vitória por 1 a 0 com passe de Rinaldo. Depois, os atletas ainda se reencontraram com passagens pelo Ferrão e Quixadá. Com 40 e 44 anos, respectivamente, os craques estão trabalhando como auxiliares das categorias de base do Fortaleza.

Confira lances do jogo

