Classificada para Tóquio, triatleta cearense Vittoria Lopes comemora adiamento dos Jogos

O governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) afinaram o discurso e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados em um ano diante da pandemia do novo coronavírus. O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, entrou em contato por telefone com o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, e fez o pedido pra que a competição aconteça um ano após a data original, que é 24 de julho. Os atletas olímpicos, espalhados pelo mundo, comemoraram a decisão. Entre eles, a triatleta cearense Vittoria Lopes, que mora no estado do Colorado, nos Estados Unidos, onde também treina.

"É uma vitória porque não dá para se preparar para os Jogos Olímpicos de forma adapatada. É a principal prova da nossa vida. Então, o COI se importou com a nossa saúde, a saúde do próximo, e isso é uma grande vitória", frisou a atleta cearense.

Vittoria Lopes chegou a participar do evento-teste do triatlo, realizado no ano passado, no Japão. Na prova, que reúne natação, ciclismo e corrida de rua, a cearense terminou em 4] lugar, credenciando-se como uma das competidoras que deve brigar por medalha na Olimpíada.

Com o adiamento anunciado nesta terça-feira (24), Vittoria Lopes espera a marcação da nova data dos Jogos e o fim da quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus para programar os seus treinamentos.

"Agora é saber como vai ser. Mas é uma grande vitória. E não dá para se preparar meia-boca para os Jogos Olímpicos. A primeira vitória foi dada. Agora é esperar que a melhor preparação vai ser feita", encerrou a atleta.