Classificação do returno: saiba como estão Ceará e Fortaleza após quatro rodadas 

O 2º turno da Série A do Brasileiro começou longe do esperado para os representantes cearenses. Com 12 pontos em disputa e quatro jogos, o Fortaleza soma três, enquanto o Ceará tem apenas um empate no período. A pontuação deixa o Leão em 15º, e o Vovô na 18º posição, já na zona de rebaixamento.

A situação é mais critica porque o desempenho dos concorrentes cresceu: no returno, o Goiás lidera, com 100%, CSA tem 50%, enquanto o Fluminense ganhou sete pontos, aproveitamento de 58%.

Na tabela atua, vale ressaltar, o Tricolor está em 14º, com 25. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 16ª, com 23 - um ponto a menos que o CSA, primeiro integrante do Z-4. O próximo compromisso do Fortaleza é diante da Chapecoense, quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Castelão. No mesmo dia, o Ceará encara o Grêmio, às 21 horas, no Centenário.

Confira a tabela do returno