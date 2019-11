Clássico-Rei: tudo o que você precisa saber sobre o jogão deste domingo (10)

Enfim, é chegado o dia do Clássico-Rei. No retorno para a Série A do Brasileiro após 26 anos, o maior embate do futebol cearense tem caráter decisivo para a sequência de Ceará e Fortaleza na elite nacional. A bola rola neste domingo (10), às 19 horas, na Arena Castelão, e você acompanha tudo desta partida através do Sistema Verdes Mares.

Transmissão: Rádio Verdinha AM 810 (abertura da jornada ao vivo às 15h); Diário do Nordeste (tempo real a partir das 16h); GloboEsporte.com (tempo real a partir das 17h) e Premiere FC (ao vivo).

A expectativa é que o duelo seja destacado pelo equilíbrio. Na tabela, Vovô e Leão aparecem com os mesmos 36 pontos, sendo que o time alvinegro leva vantagem no saldo de gols: 1 contra -6. Como restam sete partidas até o encerramento da competição, os times devem entrar em campo com propostas ofensivas para se distanciar da temida zona do rebaixamento.

Fortaleza

O trunfo do time de Rogério Ceni é o mando de campo. O Leão conta com 70% do estádio destinado à sua torcida tricolor, o que deve servir de ânimo extra na busca pelas ações. Sem vencer há dois jogos, a equipe oscilou em desempenho e a escalação é uma incógnita.

Provável time titular: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, André Luís e Wellington Paulista.

Desfalque: Marlon (suspenso).

Pendurados: Carlinhos, Gabriel Dias, Jackson e Osvaldo.

Ceará

Após um mês de trabalho, o técnico Adilson Batista ganhou confiança no clube e vem de uma vitória sobre o Internacional. A partida, no entanto, desgastou o elenco e traz dúvidas sobre o estado físico de alguns atletas. Vale ressaltar que o Vovô saiu vitorioso no Clássico do 1º turno: 2 a 1.

Provável escalação: Diogo Silva; João Lucas, Luiz Otávio, Valdo e Samuel Xavier; Fabinho e Ricardinho; Felipe Silva, Wescley e Thiago Galhardo; Felippe Cardoso.

Desfalques: Bergson e Pedro Ken (suspensos).

Pendurados: Diogo Silva, Luiz Otávio, William Oliveira, Felipe Silva, Lima e Felippe Cardoso.

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza/SP (árbitro principal); Alex Ang Ribeiro/SP e Neuza Ines Back/SP (auxiliares); Marcio Henrique Gois/SP (VAR); Glauco Nunes Feitosa/CE (4º árbitro).

Carga da Arena Castelão

Ao todo, 52.552 ingressos foram disponibilizados para o Clássico-Rei. Seguindo medida do 1º turno, quando o Ceará foi o mandante, o Fortaleza definiu que 38.887 ingressos seriam para os tricolores (74% do total). O Vovô ficou com carga de 13.665 bilhetes (26%). Os portões abrem às 16h para facilitar a entrada das torcidas.

Compra de ingressos

O torcedor do Fortaleza pode comprar os últimos ingressos disponíveis através da internet ou mas bilheterias B2 e B3 da própria Arena Castelão – o clube informou que as vendas nas lojas oficiais foram encerradas. As entradas restantes são para Superior Sul e Central (R$ 50 – inteira) e Inferior Sul (R$ 60 – inteira).

O check-in aos sócios-torcedores será reaberto no domingo (10), na Arena Castelão, a partir das 16h. O sistema deve atender aos setores de acordo com a disponibilidade. Vale ressaltar que o acesso ao espaço Premium exige um comprovante do check-in de forma impressa ou virtual.

Ainda no sábado (9), o Ceará informou que os ingressos não estavam mais sendo comercializados. Como a carga era menor, o Vovô priorizou acesso dos sócios-torcedores ao Clássico-Rei.

Transporte Público

Serão disponibilizados 50 ônibus extras entre 8h e 22h para atender a demanda do jogo e do 2º dia de provas do Enem neste domingo (10). Quatorze linhas dão acesso ao Castelão.

024 - Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor

041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu

124 -Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor II

141 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu II

311 - Castelão/Parangaba/SP1

312 - Dias Macedo/Parangaba

321 - Jardim União/Parangaba

603 - Jardim União/Centro

605 - José Walter/BR 116/Av. I

606 - José Walter/BR 116/Av. N

633 - Passaré/Centro

660 - Conjunto Palmeiras/Centro

666 - Jardim Castelão

680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim

Trânsito

As avenidas Paulino Rocha e Alberto Craveiro, no entorno da Arena Castelão, receberão agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para controlar o fluxo. Não haverá interdição de ruas para a partida.

Entrada das torcidas

Fortaleza

Setor Especial (portão A2)

Setor Premium (portões A4 e A5)

Superior Sul (portões B, D e F)

Inferior Sul (portões C e E)

Superior Central (portões H, J e L)

Inferior Central (portões I e K)

Ceará

Superior Norte (portões N, P e R)

Inferior Norte (M e O)