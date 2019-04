Clássico-Rei terá 656 policiais fazendo a segurança dos torcedores no domingo (14)

Foi divulgado nesta sexta-feira (12), o plano de segurança para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2019. A partida vai ser realizada na Arena Castelão, no próximo domingo, às 16 horas.

Serão 656 policiais presentes no evento, sendo 235 no interior da praça esportiva e os demais nos arredores.

Também estarão realizando a segurança dos torcedores equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). Equipes do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) atuarão coibindo poluição sonora no estacionamento interno e nas proximidades da Arena Castelão.

Helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) vão sobrevoar o entorno do Castelão para identificar, sinalizar e tentar dissipar eventuais tumultos.

A Polícia Civil disponibilizará dois delegados, cinco escrivães, um supervisor e 13 inspetores.

35 profissionais do Corpo de Bombeiros atuarão no clássico. O Comando dos Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) disponibilizará um carro Auto Bomba Tanque (ABT), uma ambulância de resgate, uma viatura de salvamento e um micro-ônibus.

O 16º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Alberto Craveiro, 1670, funcionará em regime de plantão. Os policiais também estarão em serviço no posto avançado, que fica na parte interna da Arena Castelão.