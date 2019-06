Clássico-Rei no Cearense sub-17 termina em confusão e tem B.Os registrados

O Clássico-Rei do Campeonato Cearense sub 17 terminou em confusão generalizada. Um dos vestiários do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, foi alvo de vandalismo e uma pessoa foi agredida. A partida, vencida pelo Ceará por 1 a 0, terminou com confusão generalizada entre as comissões técnicas e jogadores das equipes. Depois do ocorrido, dirigentes do Fortaleza foram ao espaço cedido para o Alvinegro e identificaram armários de metal, chuveiro, sanitário, luminária, mesas e cadeiras do espaço danificados, conforme relatou em Boletim de Ocorrência (B.O.) prestado na Delegacia Metropolitana do município. Da mesma forma, o Ceará Sporting Club também relatou que um profissional foi agredido e outro B.O também foi registrado.

O Diário do Nordeste apurou que o caso será levado para a Delegacia do 20º DP e, em seguida, ao Juizado da Juventude de Maracanaú para responsabilizar os infratores. Através de nota, o Ceará informou que um segurança do rival teria agredido o fisiologista do time, Tales Brasil, e jogadores do elenco. O clube registrou um B.O. contra o profissional e ressaltou que "vai arcar com todas as despesas materiais e tomar providências internas sobre o tema".

O Fortaleza também se manifestou por meio de comunicado oficial e ponderou que houve "excessos de ambas as partes". O time tricolor publicou "acreditar na paz, na boa convivência e que sempre vai prezar pelo diálogo", reiterando que tem uma boa convivência com a diretoria alvinegra.

Em campo, o gol alvinegro foi marcado por Robert, aos 16 do primeiro tempo. O Ceará está invicto e lidera a segunda fase do torneio, com nove pontos. Já o Fortaleza aparece na 3ª posição, com seis. No próximo sábado (22), o Vovô enfrenta o Floresta no estádio Franzé Morais, enquanto o Leão joga contra o Santa Cruz, no CT Ribamar Bezerra. As partidas ocorrem às 13h30, válida pela 4ª rodada.

Confira nota do Ceará

"Na manhã deste domingo o Sub-17 do Ceará Sporting Club venceu o Fortaleza pelo placar de 1x0 no CT Ribamar Bezerra. Após o jogo, ocorreu uma confusão generalizada onde os seguranças do rival agrediram o Fisiologista Tales Brasil, do Ceará, e alguns dos nossos atletas.

Ao final do ocorrido foi detectado que alguns equipamentos do vestiário do visitante foram danificados. Sendo assim o Ceará Sporting Club vai arcar com todas as despesas materiais e tomar providências internas sobre o tema, pois não faz parte do nosso perfil esse tipo de atitude.

Vamos também cobrar das autoridades a identificação de quem agrediu os nossos atletas e profissionais. Importante salientar que o evento de hoje, não abala a cordial relação entre as direções dos clubes. Resultados adversos fazem parte do futebol e isso precisa ser assimilado com maturidade. Nosso desejo é que a violência não seja notícia no futebol e sim o que acontece dentro do campo. Por mais paz nos estádios".

Confira nota do Fortaleza

"O Fortaleza Esporte Clube, de maneira oficial, se manifesta sobre os fatos ocorridos na manhã deste domingo (16), no CT Ribamar Bezerra, em partida entre Fortaleza 0 x 1 Ceará, válida pelo campeonato cearense Sub-17.

Após a partida, uma confusão generalizada ocorreu, com excessos de ambas as partes, sendo solucionada pela ação das comissões técnicas.

O Fortaleza lamenta o ocorrido, além de repudiar os fatos que aconteceram nos vestiários do CT, time visitante, onde ele foi danificado, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú. As diretorias entraram em contato, e o Ceará, através do presidente Robinson de Castro, disse que assumiria os prejuízos financeiros causados no vestiário.

O Fortaleza repudia as ações ao tempo que reforça acreditar na paz, na boa convivência e que sempre vai prezar pelo diálogo. Situações pontuais como essa não vão causar um acirramento na boa relação entre as duas diretorias".