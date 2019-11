Clássico-Rei: jornalistas comentam como entram Fortaleza e Ceará para o jogo

Está chegando a hora! O último Clássico-Rei do ano se aproxima e será de grande importância para ditar o rumo das campanhas dos dois representantes cearenses na reta final do Brasileirão 2019. Fortaleza e Ceará duelam, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo (10), às 19h, na Arena Castelão. Com altas expectativas para o confronto, os jornalistas do Sistema Verdes Mares André Almeida e Vladimir Marques analisam como as equipes se preparam para entrar em campo e as chances de cada uma. Assista.