Clássico-Rei: ingressos para a torcida do Fortaleza estão esgotados

Os ingressos para o Clássico-Rei para a torcida do Fortaleza estão esgotados, segundo informações do próprio clube. De acordo com o Leão do Pici, não haverá venda de entradas na Arena Castelão. Já o Ceará não informou quantos ingressos já foram vendidos. Cada equipe tinha cerca de 25 mil tíquetes à disposição.

Neste sábado (9), o Fortaleza afirmou que os 8.240 ingressos direcionados aos torcedores comuns e os 17 mil ingressos para sócios estão esgotados. O clube também informou que não haverá venda no estádio, neste domingo. Segundo o Tricolor do Pici, as entradas que estiverem sendo negociadas estarão com cambistas.

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (10), na Arena Castelão, às 16 horas. A partida é válida pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2019.