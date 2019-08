Um dos maiores capítulos da história do futebol cearense é escrito neste sábado (3), com Ceará e Fortaleza se enfrentando na Arena Castelão. Será o primeiro Clássico-Rei da Série A na era dos pontos corridos e o retorno do duelo à elite nacional após 26 anos. Aguarde o carregamento da página para acompanhar todos os detalhes do confronto!