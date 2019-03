Clássico-Rei em casa: pai e filha vivem expectativa de jogo de domingo (10)

Ela é Alvinegra. Ele é Tricolor. Apesar da rivalidade grande entre os clubes, há algo em comum entre eles: o amor entre pai e filha. Marcos Guerra, de 53 anos, sempre foi torcedor do Fortaleza e queria passar essa paixão para sua filha Mayara Guerra, de 29 anos, que acabou escolhendo outro amor: o Ceará.

Para o condutor de transporte escolar, que sempre quis que sua primogênita fosse torcedora do Leão, a escolha da filha de amar as cores preta e branca foi por influência de seus tios. Mas ele conta que nunca tentou interferir nisso. "Normalmente os filhos tendem a escolher o time que os pais torcem, mas nada impede da escolha ser outra. Como nunca fui um torcedor fanático, acabei não influenciando na opção dela".

Psicóloga clínica e escolar, Mayara conta que em um aniversário do pai fez uma brincadeira com ele. "Eu comprei uma camisa do Ceará e quando cheguei em casa fui dar o presente. Ele disse que não acreditava, que estava decepcionado (por ser a camisa do Ceará)", lembrou aos risos. "Ele fala que vai me deserdar, que sou uma decepção, mas é tudo só uma brincadeira".

Por medo da violência, Marcos nunca foi a nenhum Clássico-Rei, mas a filha promete que um dia irá realizar o sonho de assistir Ceará e Fortaleza junto do pai na Arena Castelão.

"Eu já tentei levar ele, mas minha mãe tem muito medo. Já disse que qualquer dia que vou chegar de ingresso e levá-los".

Apesar do respeito, os dois divergem no resultado de domingo (10). Para Marcos, o Tricolor vence por 2 a 0 com gols de Edinho e Júnior Santos. "Depois da goleada de ontem (sobre o Confiança), o Leão vem com tudo", disse ele.

Já Mayara afirma que o Vovô vence, mas, por superstição, prefere não opiniar placar nem autor do gol.

Fortaleza e Ceará se enfrentam no próximo domingo (10), às 16h, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.