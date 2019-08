Clássico-Rei é marcado por festa na arquibancada e mosaicos de Ceará e Fortaleza

A Arena Castelão foi tomada em festa para a disputa do primeiro Clássico-Rei na era dos pontos corridos do Brasileiro. Antes mesmo da bola rolar para Ceará e Fortaleza, a torcida fez um espetáculo nas arquibancadas com bandeirões, show pirotécnico e mosaicos 3D.

Pelo lado alvinegro, o grande homenageado foi Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Celebrando 30 anos de sua partida, o célebre artista ganhou um mosaico 3D, onde segurava a tradição sanfona, além da reprodução de um sertão. Nos setores norte e superior, a torcida também preparou um mosaico com o escudo do clube e um bandeirão com a frase "Desde 1982, nosso motivo de viver".

Vibração tricolor

Ocupando o setor sul do estádio, os torcedores do Fortaleza ergueram bandeiras tricolores e também preparam um mosaico especial. Usando os espaços inferiores e superiores da área destinada aos visitantes, os leoninos apresentaram o personagem Bart, da série animada Os Simpsons, segurando uma baladeira, além de um mosaico fixo mostrandos os "olhos de um leão"

O espetáculo contou também com uma fumaça nas cores vermelho e azul, além de um mosaico feito de Led. Ao todo, a equipe teve 30% da capacidade total do estádio, totalizando 14.200 ingressos.