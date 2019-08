Ceará e Fortaleza decidem nesta quinta-feira (15) o campeão do Campeonato Cearense Sub-20 no estádio Presidente Vargas (PV). Com o Vovô vencendo o primeiro Clássico-Rei da decisão por 1 a 0, a equipe ergue a taça se empatar. Já o Leão precisa ganhar por um gol de diferença para levar aos pênaltis - em caso de mais, a equipe fica com o título.