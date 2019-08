Clássico-Rei! Após 10 anos, Ceará e Fortaleza se enfrentam no futebol feminino

Quando entrarem em campo na manhã do domingo (1), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense Feminino Sub-20, as atletas de Ceará e Fortaleza estarão fazendo história. Isso porque os times voltarão a se enfrentar na modalidade feminina após uma década. Os dois últimos confrontos aconteceram em 2009 pelas semifinais do Estadual.

Vindo de duas vitórias sobre São Gonçalo e Menina Olímpica nas duas primeiras partidas, o Vovô é líder isolado da competição feminina com seis pontos somados. Ao todo, marcou oito gols e ainda não sofreu nenhum. Já o Tricolor do Pici, tem apenas dois pontos somados em dois empates com Tianguá e Verdes Mares e é o quarto colocado. Na competição, o Leão tem um gol sofrido e um feito, tendo saldo zero de gols.

Equipe alvinegra é líder da competição com seis pontos somados em dois jogos. Foto: Divulgação / Cearasc.com

As duas últimas disputas entre as equipes femininas aconteceu em 2009 pelas semifinais do Cearense. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0. Já na partida de volta, o Alvinegro de Porangabuçu devolveu o placar e passou para a final da competição onde acabou sendo derrotado por 3 a 1 e 2 a 0 pelo Caucaia e ficando com o segundo lugar do Estadual.

Durante a fase de grupos da disputa daquela época, as equipes se enfrentaram e os resultados também foram de empates. Os confrontos da 3ª e 10ª rodadas terminaram com o placar de 1 a 1.

Uma década depois, Ceará e o Fortaleza voltam a se enfrentar. A bola vai rolar às 9h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense Feminino Sub-20.