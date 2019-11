Clássico-Rainha: Ceará vence Fortaleza pelo 2º turno do Cearense Feminino

Maior duelo do futebol cearense, seja pelo masculino ou feminino, Ceará e Fortaleza se enfrentaram, na tarde da última quinta-feira (21), no estádio Domingão, pela segunda rodada do 2º turno do Campeonato Cearense Feminino. Com gols marcados por Gilmara e Valeska Bebê, a equipe alvinegra saiu vencedora do Clássico-Rainha.

Tricolores e alvinegras já haviam se enfrentado duas vezes no primeiro turno, com duas vitórias do Alvinegro de Porangabuçu. Na segunda rodada, o Vovô venceu pelo placar de 2 a 0. Na final, as comandadas pelo técnico Sérgio Alves voltou a vencer pelo placar de 3 a 2 e conquistou o título.

O Ceará volta a campo no domingo (24), quando enfrenta o Menina Olímpica, no Estádio Franzé Morais, às 9h30, pela 3ª rodada. Já o Fortaleza descansa essa rodada e só retorna joga na próxima quarta-feira (27), quando recebe também o Menina Olímpica, no CT Ribamar Bezerra, às 15h, pela 4ª rodada. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Cearense Feminino.