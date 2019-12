Clássico-Rainha: Ceará e Fortaleza decidem final do 2º turno do Cearense

O Clássico-Rainha desta segunda-feira (9) vai decidir quem irá levantar o troféu de campeão do 2º turno do Campeonato Cearense Feminino. A bola vai às 17h, no estádio Presidente Vargas. O torcedor que quiser acompanhar o duelo entre alvinegras e tricolores terão que levar 1kg de alimento perecível.

Dono da melhor campanha da disputa estadual, o Vovô se sagrou campeão do 1º turno ao vencer o Tricolor do Pici e uma nova vitória daria ao time alvinegro o título de campeão arrastão. Já o Leão precisa vencer para ficar com o troféu do 2º turno e forçar uma terceira partida para decidir o campeão Cearense 2019. Um empate leva a partida aos pênaltis.

As equipes se enfrentaram três vezes na competição até aqui e o Alvinegro de Porangabuçu saiu vencedor em todas as oportunidades. O primeiro duelo aconteceu na 2ª fase do primeiro turno e terminou com o resultado de 2 a 1 para o Vovô. As equipes voltaram a se encarar na decisão do primeiro turno e o Ceará saiu campeão após o resultado de 3 a 2. No segundo turno, os times duelaram também pela 2ª rodada com uma nova vitória alvinegra. Desta vez, com o placar de 2 a 0.

