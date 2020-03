Clássico das Cores tem cenas lamentáveis na arquibancada

A vitória do Ferroviário sobre o Fortaleza com gol contra de Juan Quintero, na noite desta quarta-feira (4), pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, não foi a única coisa vista no estádio Presidente Vargas. Nas arquibancadas foram vistas cenas lamentáveis onde fãs do Tubarão da Barra foram atingidos por spray de primenta da Polícia Militar e, em seguida, quatro torcedores entraram em atrito, mas foram contidos pelos policiais.

Enquanto a bola rolava no campo, um torcedor do Peixe passou mal e precisou ser atendido pelos paramédicos presidente no estádio. O senhor, que não teve o nome identificado, foi atingido por spray de pimenta lançado pela PM na torcida coral. O homem foi retirado do local.

Alguns minutos depois, três torcedores do Peixe e um do Fortaleza se encontraram na divisória do estádio e por pouco não iniciaram uma confusão. Eles acabaram sendo dispersados pelos policiais.