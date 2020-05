Circuito de vôlei de praia é encerrado e cearense Rebecca é declarada campeã com Ana Patrícia

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) decidiu, nesta terça-feira, encerrar a temporada 2019/2020 do circuito brasileiro de vôlei de praia em virtude da pandemia da Covid-19.

Assim, no naipe feminino, a cearense Rebecca e Ana Patrícia, que lideravam o ranking com grande vantagem, foram declaradas campeãs. A parceria precisava apenas entrar em quadra na etapa que seria realizada no Rio para confirmar a conquista, mesmo com derrota. No naipe masculino, André Stein e George já haviam garantido o título por antecipação, na etapa de Aracaju.

As duas etapas que seriam realizadas pela temporada 19/20 - Rio e Itapema (SC) - farão parte do calendário 2020/2021, que terá nove eventos Open e um SuperPraia.

A decisão foi tomada em conjunto com a comissão de atletas, representada pelo campeão olímpico e presidente Emanuel Rego, pelo vice-presidente Harley Marques, e pelos membros Oscar Brandão e Josi Alves.

"Acredito que tivemos a melhor decisão em virtude do momento atual, principalmente tendo em vista o quadro de indefinição pela pandemia da covid-19. Agora vamos trabalhar na elaboração do calendário 2020/2021, com a ajuda da comissão de atletas, aumentando o número de etapas da próxima temporada, com previsão de início em setembro", disse José Virgílio Pires, superintendente da CBV.