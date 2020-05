Cinco estádios brasileiros são candidatos a sediar final da Libertadores até 2023

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou, nesta quinta-feira (14), a lista das cidades e estádios candidatos a sediar as finais da Copa Libertadores nos anos 2021, 2022 e 2023.

São Paulo (Arena Corinthians e o Morumbi), Curitiba (Arena da Baixada) e Porto Alegre (Beira Rio) estão entre as cidades postulantes para receber a final da Libertadores de 2021. Neste ano, a finalíssima já está prevista para ocorrer no Brasil: no caso, será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nos dias 25 e 26 de maio, a Diretoria de Competições de Clubes da Conmebol fará um workshop por videochamada com cada candidato para coletar informações para o Dossiê de Candidatura, que deverá ser apresentado no próximo dia 29.

Com isso, a entidade vai avaliar as informações e apresentará uma proposta de finalistas para seu Conselho. Em seguida, as cidades que passarem para esta etapa irão receber visitas de inspeção; novos relatórios serão apresentados então para ser tomada a decisão final sobre os locais.



Estádios e as cidades candidatos para sediar a final da Libertadores 2021: