Cientista convoca clubes e torcedores do Nordeste para divulgar aplicativo Monitora Covid-19

Clubes, atletas e torcedores do Nordeste devem reforçar a divulgação do aplicativo "Monitora Covid-19", que registra informações das pessoas com suspeita do novo coroanavírus. O pedido é do coordenador do Comitê Científico Consórcio Nordeste, o neurocientista Miguel Nicolelis.

"Como não temos testes suficientes, nossa chance de saber onde casos estão é usando esse aplicativo que informa os sintomas e onde a pessoa está localizada. Isso é fundamental, uma vez que entra no sistema, dispara ordem para mandar membros da Brigada Emergencial de Saúde, insumos, equipamentos aos municípios", explicou.

No app, disponibilizado de forma gratuita, o colaborar viabiliza atendimento remoto e auxilia no acompanhamento de pessoas infectadas. Na página inicial do aplicativo, o usuário deverá escolher o Estado e a cidade. Em seguida, ao apertar próximo, será levado a vários informativos até encontrar a opção de realizar o login ou fazer um cadastro, informando nome, CPF, nome da mãe e número do cartão SUS.

O 'Monitora Covid-19' está disponível para Android na Play Store, além do sistema de iPhone, na Apple Store.

"Tive a ideia de conclamar os clubes a usarem as rede sociais e mandarem para os torcedores baixarem, de espalhar esse apelo. Queremos 1 milhão de usuários no Monitora Covid-19, chegamos em 50 mil usuários. O Nordeste tem 58 milhões de pessoas. Clubes devem fazer campanhas: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Icasa, Alecrim, Santa Cruz, Náutico, Sport, River/PI, Sampaio Corrêa, Bahia, Vitória, Fluminense de Feira, CSA, CRB, Confiança, Itabaiana são alguns dos que podem contribui", afirmou.

Vale ressaltar que, caso seja detectado risco do usuário, um médico entrará em contato em até 24 horas pelo próprio celular. Se os sintomas avançaram, o sistema vai indicar a unidade de atendimento mais próxima.

A tecnologia do app está articulada ao registro eletrônico de saúde e possibilita à equipe de monitoramento e à gestão do SUS um painel de controle que permitirá visualizar o tempo de quarentena de cada paciente, dentre outras informações que servirão de base para tomada de decisões.