Chloé Calmon garante medalha para o Brasil no surfe

A carioca Chloé Calmon segue firme no caminho do ouro Pan-Americano na modalidade Pranchões. Único atleta da Seleção Brasileira de Surfe invicto na competição, Chloé venceu todas as baterias que disputou até agora, já está com a medalha de bronze nas mãos e está a dois passos da medalha de ouro. Chloé volta pra água no sábado (03) e precisa apenas avançar sua bateria para garantir a medalha de prata. Avançando, Chloé se credencia a disputar a primeira medalha de ouro da história dos Pan-Americanos na modalidade Surfe em Pranchão.

Retrospecto

Das dez melhores notas do evento na categoria Longboard Feminino, Chloé cravou nada menos que seis das melhores ondas surfadas até agora, sendo as duas maiores até o momento. Nas médias, o retrospecto é ainda melhor, com os três melhores somatórios da categoria.

Agora, a brasileira encara novamente a canadense Mathea Demple-Olin, no round 4, no sábado, e repetindo a vitória, disputa o ouro no domingo.

"Já garanti o bronze, mas estou cada vez mais confiante e motivada do que nunca a seguir em busca do ouro para o Brasil. A cada bateria que avanço me sinto mais à vontade e mais focada”, falou.

Atual líder do ranking mundial da categoria na World Surf League (WSL) e vindo do bronze no ISA World Championship, na França, a atleta tem a noção do que representa a conquista da medalha nos Jogos Pan-Americanos:

“É um sonho trazer essa felicidade para o meu País e para o esporte em um momento tão histórico para o longboard. Vou dar meu melhor em busca disso”, disse Chloé, que além da equipe brasileira, conta com uma torcida mais do que especial em Punta Rocas, seus pais, Miguel e Ana Calmon.

Demais surfistas brasileiros

Nesta quinta-feira (01) o atleta brasileiro de Sup Wave, Luiz Diniz, comemorou a primeira vitória na competição. Luiz havia amargado uma derrota na estreia ao ter sua cordinha partida por uma onda. Agora, na repescagem, Luiz não desperdiçou a chance e construiu uma grande vitória somando um 8.0 e um 9.0 para seguir vivo na competição.

Nesta sexta é a vez do longboarder Wenderson Biludo encarar a repescagem e Nicole Pacelli voltar pra água na busca de garantir vaga na briga direta por medalha.

Outra disputa que irá pegar fogo dentro d'água será a briga por medalha na Sup Race e o Brasil chegará forte com Lena Guimarães e Vinnicius Martins com chances reais de juntarem-se a Chloé Calmon no seleto grupo dos medalhistas nos Jogos Pan-Americanos.