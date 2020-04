Chineses iniciam construção de estádio para 100 mil torcedores

O Evergrande Group, empreiteira dona do clube chinês Guangzhou Evergrande, iniciou a construção de um estádio com capacidade para 100 mil torcedores.

A arena, que receberá os jogos da equipe chinesa, ultrapassará o Camp Nou, do Barcelona, como o maior estádio particular de futebol do mundo. Atualmente, segundo o Barça, a casa do time catalão pode receber 99 mil espectadores.

O estádio 1º de Maio Rungrado, em Pyongyang, na Coreia do Norte, e sedia uma série de outras modalidades, permanece como maior do mundo. A capacidade aproximada é de 114 mil lugares.

De acordo com o grupo responsável pela construção do Guangzhou Evergrande Soccer Stadium, que também será chamado de Flor de Lótus, a obra começou no último dia 16 de abril e custará cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8,7 bilhões).

A expectativa é que o estádio seja concluído em 2022, e a empreiteira espera que a construção ajude a impulsionar de alguma forma o futebol na China. No ranking da FIFA, a seleção chinesa masculina ocupa a 76ª posição.