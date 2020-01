"Chego ao Ceará com muita ambição", garante Rafael Sóbis

Um dos principais nomes na lista de reforços do Ceará para esta temporada, Rafael Sóbis foi apresentado oficialmente na última quinta-feira (16), na sede do clube, juntamente com o goleiro Fernando Prass. No início da tarde desta sexta (17), o atacante fez uma publicação em sua rede sociail onde promete cobiça por grandes feitos pelo Alvinegro de Porangabuçu.

"Mais um desafio na minha carreira. Chego ao Ceará com ambição e confiante em realizar uma temporada de muito trabalho em busca dos objetivos traçados", escreveu o gaúcho.

Experiente de 34 anos, Sóbis foi revelado pelo Internacional, omde é ídolo. No exterior, o atacante tem passagem pelo Real Betis, da Espanha, além de Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Tigres, do México. No território brasileiro o jogador também defendeu Fluminense e Cruzeiro. Na última temporada, Rafael jogou pelo Colorado do Rio Grande do Sul, onde marcou seis gols em 46 jogos.

Bem recepcionado por torcedores do Vovô, o atacante aproveitou o espaço em seu perfil para prestar gratidão os alvinegros. "Agradeço a confiança e conto com o apoio desta apaixonada torcida", finalizou.

Sóbis já treina com todo o grupo desde segunda-feira (13). Seu contrato com o Ceará vai até o fim deste ano.