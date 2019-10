Chefe do Departamento Médico do Ceará deixa o clube

O doutor Henrique Bastos, que era chefe do Departamento Médico do Ceará, não faz mais parte do clube. A informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste após verificação que o nome do médico já não consta mais no site oficial do Alvinegro como um dos profissionais do departamento.

Após a publicação desta matéria, a assessoria de comunicação do Ceará informou que Henrique Bastos pediu desligamento do clube para resolver assuntos familiares. Com isso, Gustavo Pires assume a chefia do Departamento Médico do Vovô.

A saída ocorreu nesta segunda-feira (14), um dia após o Vovô vencer o Avaí por 1 a 0, no Castelão, e deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Ceará segue com quatro profissionais atuando no seu DM: Gustavo Pires, Joaquim Garcia, Leandro Rêgo e Daniel Gomes.