Chefe da McLaren acredita que Vettel "terá que abandonar" a Fórmula 1

O CEO da McLaren, Zak Brown disse à Sky German que Sebastian Vettel nunca foi uma opção para equipe e acredita que o tetracampeão mundial não terá opções em equipes de ponta, podendo deixar a Fórmula 1.

"Se olha em volta, não parece que ele terá oportunidades na Mercedes ou na Red Bull, muito menos há oportunidade para ele na McLaren, então o melhor que ele pode ter no momento é a Renault. E a pergunta que faço é: Seb quer ir para uma equipe em que provavelmente não ganhará em 2021? A Renault é uma grande equipe e devem progredir. Vettel quer começar do zero com uma equipe, provavelmente terá que abandonar o esporte, infelizmente", afirmou Brown.

Sobre as especulações de Vettel na McLaren por sua amizade com o chefe de equipe Andreas Seidl, Brown disse que ele nunca foi cogitado e que ficou surpreso com as especulações, já que a primeira opção caso não houvesse renovação com Carlos Sainz, seria Daniel Ricciardo, o que acabou se concretizando.

A contratação de Daniel Ricciardo pela McLaren encerrou as chances de Vettel na equipe Foto: AFP

"Obviamente Vettel é um piloto incrível e quatro vezes campeão mundial de F1. Porém, creio que não estávamos na mesma sintonia e sabíamos que acabaríamos com Daniel ou Carlos para a próxima temporada. Não estabelecemos conversas com ninguém mais, nos surpreendeu às últimas notícias sobre Seb, estamos bem afastados no momento", explicou.

As especulações ocorrem porque Vettel não renovou com a Ferrari para 2021. Após ser campeão quatro vezes seguidas pela Red Bull - entre 2010 e 2013 - o piloto foi contratado pela escuderia italiana para seguir os passos do compatriota Michael Schumacher, mas não conquistou nenhum título com a equipe.