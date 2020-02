Charles projeta confronto contra Oeste e exalta sistema de jogo de Enderson: "Assimilamos rápido"

O torcedor alvinegro pode reclamar do empate com o Bahia pela Copa do Nordeste por causa da virada no 2º tempo após um 1º tão positivo. Mas a evolução que o Ceará apresenta após a volta do técnico Enderson Moreira é clara. Para Charles, reforço desta temporada, a equipe entendeu o estilo de jogo do treinador e vem atuando bem por sua causa.

"Ele chegou e deu uns detalhes de formação tática que facilitou dentro de campo. Ele costuma fazer uma saída com 3 e dá bastante linha de passe entre o meio campo e o ataque. Às vezes, dou passe sem olhar porque sei que vai ter alguém lá. Particularmente, gosto muito desse jeito que estamos jogando, tendo a bola e sendo agressivos. Assimilamos rápido e está fazendo a diferença. Fizemos um 1º tempo muito bom contra o Bahia. Nosso modelo de jogo tem que ser aquele: marcar forte, com pressão, cercando a bola. Foi uma das nossas melhores partidas", contou o volante.

O adversário desta quarta-feira (19), pela Copa do Brasil, é o Oeste, que disputa a Série B do Brasileiro. O time de São Paulo foi eliminado do torneio nacional na 2ª fase nos últimos 3 anos, mas Charles, que já o enfrentou em 2019, alerta sobre o confronto na Arena Barueri. Dessa vez, somente o empate não serve ao Vovô, com disputa de penalidades caso o placar igual prevaleça.

"Joguei contra eles na Série B e sei como é difícil. Temos que entrar ligados para não dar bobeira. Sempre cobramos pênaltis nos finais dos treinos, já pensando nisso", afirmou o volante, atento sobre a decisão, que ocorre às 21h30.

Charles assumiu a posição no meio campo alvinegro, tendo atuado em quase todas as partidas do ano, banco somente contra o Pacajus. Fabinho e William Oliveira formaram a dupla com o jogador de 23 anos até o momento, variando entre a função de volante à frente da zaga e o que avança ao ataque.

"Gosto de jogar mais como um 2º volante, um cara surpresa. Consigo fazer esse vai e volta tranquilo. O William dá um apoio muito grande na marcação, me deixando à vontade para subir. Estamos conversando e nos ajudando bastante, cada vez mais entrosados. To me sentindo bem melhor fisicamente. Estamos melhorando a cada dia. O grupo é sensacional. É a 1ª partida da Copa do Brasil que vou jogar e quero passar de fase", contou o camisa 35.