Charles explica saída de Enderson para o Cruzeiro: “Era o sonho dele”

A saída de Enderson Moreira do Ceará em 2020 foi inesperada. Invicto na temporada, o técnico pediu demissão para comandar o Cruzeiro, da Série B. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o volante Charles revelou que o treinador explicou a decisão ao elenco.

“Era o sonho dele trabalhar no Cruzeiro, ele falou depois para a gente. Recebemos a notícia que ia ter a paralisação (dos jogos), depois isso (saída). Ele mandou um áudio explicando que era o sonho dele. Agora é dar apoio para o Guto, excelente treinador. Temos um longo ano e muitos objetivos. Vamos dar apoio para fazer uma excelente temporada”, afirma.

O desempenho do Vovô estava em ascensão sob o comando de Enderson. Em 10 partidas, o time somou seis vitórias e quatro empates - aproveitamento de 73,3%. Charles reforçou que a metodologia dos treinos foi uma surpresa positiva na carreira.

Charles foi titular no Ceará sob o comando de Enderson Moreira Foto: arquivo / SVM

“Tínhamos uma excelente relação com o Enderson. É inteligente, nos mostra alternativas dentro do campo para facilitar nosso jogo. Foi muito bom enquanto esteve com a gente. Aprendi bastante, me surpreendeu, gostei muito do método de trabalho dele”, afirma.

Após a saída, a diretoria do Ceará anunciou a contratação de Guto Ferreira. Será o terceiro técnico da equipe no ano, que teve também Argel Fucks. O Vovô está no G4 do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e na 3ª fase da Copa do Brasil.