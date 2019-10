Chapecoense tem 5 desfalques para jogo contra o Fortaleza

Lanterna da Série A do Brasileiro e sem vencer há oito jogos, a crise não para de crescer na Chapecoense. Após ser derrotado em casa pelo Flamengo, o time de Condá se prepara para encarar o Fortaleza na quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Castelão. Para o duelo, no entanto, o técnico Marquinho Santos não conta com cinco jogadores, todos no departamento médico.

O último atleta ingresso no DM foi Eduardo. O lateral-direito foi diagnosticado com uma inflamação na tíbia esquerda, local em que passou pela retirada de um tumor benigno. A provável escalação da Chape é: Tiepo; Bryan, Douglas, Rafael Pereira e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo, Campanharo e Camilo; Régis e Everaldo.

A delegação catarinense desembarcou na capital cearense na madrugada desta terça com 23 relacionados. A novidade na lista foi o volante Ronei, que viajou com o elenco pela primeira vez no Brasielirão. Na tabela, a Chapecoense é a 20ª, com 15 pontos. Já o Leão aparece em 14º, com 25 pontos.

DM da Chape

Augusto: desgaste físico.

Gum: estiramento na musculatura das costas.

Eduardo: inflamação tibial na perna esquerda.

Renato: lesão de grau um no músculo adutor da perna direita.

Henrique Almeida: lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita.