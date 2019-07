Chapecoense anuncia contratação de Maurício Ramos, ex-Palmeiras

A Chapecoense oficializou a contratação do zagueiro Maurício Ramos, de 34 anos. Ele vinha negociando com o clube há duas semanas, enquanto passava férias no Brasil. O jogador veio do Al-Sailiya, do Catar, e assinou contrato até o final de 2020, mas ainda aguarda ser regularizado para poder estrear no Campeonato Brasileiro.

O zagueiro começou a carreira no XV de Piracicaba e passou por Independente de Limeira e Iraty, antes de chegar no São Caetano. Jogou ainda por Coritiba, Palmeiras, Al Sharjah, dos Emirados Árabes, e Adanaspor, da Turquia, além do Al-Sailiya. Pelo time de Palestra Itália, conquistou a Copa do Brasil de 2012.

Maurício Ramos chega para ser titular absoluto da posição. O primeiro e único reforço da Chapecoense para o segundo semestre atua como zagueiro pelo lado esquerdo, onde o técnico Ney Franco tem improvisado Douglas, que já deixou claro que prefere atuar pela direita. O treinador tem ainda Gum, Rafael Pereira, Joílson e Hiago.

No próximo domingo, às 19 horas, a Chapecoense enfrenta o Atlético/MG na Arena Condá, em Chapecó, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube aguarda o Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se vai poder estrear Maurício Ramos.