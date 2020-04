Champions League deve voltar em agosto com maratona de 17 jogos em 22 dias, diz TV italiana

A fase final da Champions League e da Europa League já têm datas planejadas para sua disputa, segundo a TV italiana Sky Sport. A ideia seria uma maratona de 17 jogos da Champions em 22 dias durante o mês de agosto, com intervalos entre as partidas de no máximo 3 dias para as equipes.

A decisão deve ser firmada ao longo desta semana via videoconferência, com uma reunião nesta terça-feira (21) com as 55 federações nacionais, seguida da Associação de Clubes da Europa na quarta-feira (22) e terminando com o Comitê Executivo na quinta-feira (23).

As quartas de final da Champions ocorreriam nos dias 11 e 12 de agosto pelo turno de ida e nos dias 14 e 15 pelo turno de volta. As semifinais seriam entre os dias 18 e 22 de agosto. A final da competição estaria marcada para o estádio Ataturk, em Istambul, dia 29 de agosto.

Já na Europa League, 10 de agosto seria a data dos jogos de ida das quartas de final, com volta no dia 13. As semifinais seriam nos dias 17 e 20, enquanto a final ocorreria no estádio Energa, em Gdansk, dia 27.

A 1ª rodada da fase de grupos da próxima temporada da Champions também estaria firmada para iniciar dia 20 de outubro