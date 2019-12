Chamado de ''macaco'', jogador do Vasco faz gol e responde: ''Tenho orgulho da minha cor''

O Vasco venceu de virada o Independiente por 2 a 1, em jogo válido pelas quartas de final da Copa RS de Futebol Sub-20, mas o jogo ficou marcado por mais um ato de racismo no futebol, na noite desta quarta-feira. O zagueiro Miranda acusou um jogador do Independiente de chamá-lo de "macaco" e, mesmo com a revolta pela situação, ele fez o gol da vitória e desabafou na comemoração.

"Macaco, não. Eu tenho orgulho da minha cor", disse o atleta do Vasco, enquanto era abraçado pelos companheiros. O lance polêmico aconteceu ao 45 minutos, quando o árbitro marcou um pênalti para o time carioca. Foi o momento em que Miranda acusou um atleta do Independiente de tê-lo chamado de "macaco".

Mesmo com a denúncia, o árbitro ignorou o episódio e mandou o jogador cobrar o pênalti quando a partida estava empatada em 1 a 1. Miranda fez o gol e, ao invés de celebrar, foi em direção as câmeras de TV e fez o desabafo. Nas redes sociais, o Vasco mostrou apoio ao jovem: "a luta contra o racismo tem que ser implacável".

Após o apito final, os atletas do Independiente se revoltaram contra a arbitragem e tentaram agredir o trio, que precisou de proteção policial. Os jogadores argentinos, então, passaram a discutir com torcedores e alguns atletas chegaram a arremessar objetos em direção as arquibancadas do estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, no estado do Rio Grande do Sul.

Com a vitória sobre o Independiente, o Vasco se classificou para a semifinal da competição e irá enfrentar outro argentino, o River Plate, que eliminou o Internacional. A outra semifinal será entre Grêmio x Athletico-PR.