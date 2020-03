Ceni vibra com vitória do Fortaleza e elogia estreia de Madson: "Me deixou feliz"

O Fortaleza saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada e aplicou 4 a 2 no Barbalha, neste domingo (1º), pelo Campeonato Cearense. O técnico Rogério Ceni aprovou a atuação principalmente pela força de reação da equipe no estádio Presidente Vargas (PV), com apoio de 11.433 torcedores.

"Estava preocupado com o jogo, mas resolvi arriscar nas trocas. Saí perdendo, mas tivemos que manter a cabeça no lugar. E o time conseguiu criar. A força psicológica foi algo a se destacar", explicou.

Madson foi muito acionado no último terço do campo do PV Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Dentre as mexidas no time titular, o comandante apostou na estreia do atacante Madson, ex-Corinthians. O atleta de 20 anos chegou ao Pici na quarta (26) e participou de poucas atividades, mas fez o suficiente para agradar ao treinador.

"São só três treinos, é pouco. Acho que foi uma boa estreia para um menino de 20 anos. Lembro do Marcinho, que segurava demais a bola, mas me deixou feliz, desempenhou bem o trabalho e deve ser usado mais vezes", declarou.

Com o resultado, o Fortaleza mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense e sobe para a vice-liderança com nove pontos - um a menos que o Guarany de Sobral. Na próxima quarta (4), o Leão encara o Ferroviário, às 21h30, no PV, pelo Estadual.

Confira outros pontos da entrevista

Felipe Alves x Marcelo Boeck

"Cada um jogou um campeonato. Não escondo que gosto do estilo de jogo do goleiro que dá ritmo, e o Felipe faz isso. Tem a preferencia quem tem mais condições de saída de jogo. Isso não diminui o outro profissional. Felipe vive grande momento".

Reforços

"O que mais preciso são os jogadores de velocidade e mais um ou outro em determinada posição. Não gostaria de externar nesse momento. Preciso de jogadores de lado de campo. Preciso de no mínimo um. Depois vamos parar e pensar no que avançar em outros setores".