Ceni vibra com resultado e reclama da arbitragem: "O cara tem medo"

O Fortaleza percorreu uma maratona de viagens até chegar no Maranhão e vencer o Imperatriz nesta segunda (17) por 2 a 1. No roteiro, desembarque da Argentina, treino na Capital, viajem para São Luís, no Maranhão, e depois o município de Imperatriz. Apesar do time sentir fisicamente nos últimos minutos, o técnico Rogério Ceni gostou da postura em campo.

"Foi um bom jogo. Optamos por tirar alguns jogadores porque, como é de conhecimento de todos, não conseguimos contratar mais jogadores de velocidade. Hoje nós mesclamos o time, mudamos a características, diminuímos um pouco a velocidade, só tínhamos um jogador rápido que era o David, que está precisando manter o ritmo de jogo", avaliou ao relembrar que o atacante participou dos dois gols do Leão.

Em campo, o comandante tricolor ainda recebeu um cartão amarelo do juiz José Reinaldo Figueiredo (AL). Durante entrevista pós-jogo, o treinador repudiou a advertência e afirmou que a arbitragem teve medo de marcar um pênalti para o Fortaleza, visitante do confronto.

"Arbitragem difícil. Tomei cartão amarelo porque eu falei para o (quarto) árbitro o seguinte: 'que a bola que veio para o nosso jogador que veio foi do time do Imperatriz'. Com essas palavras, não falei um palavrão para ele. O árbitro me deu um amarelo. E eu: "mas o senhor marcou um impedimento nosso porque a bola veio do time adversário". E ele: "Eu errei, mas...". Perdemos a confiança na arbitragem. Do VAR, a gente tem medo, porque quando pega os times lá, grandão, arruma um pênalti. E quando é uma Copa do Nordeste, o cara tem medo, fora de casa, de dar uma penalidade clara", finalizou.

O próximo compromisso do Fortaleza é diante do Confiança/SE no sábado (22). A partida ocorre às 16 horas, no estádio Batistão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Confira outros pontos da entrevista

Logística

"Atrapalha muito. Para Argentina, voo fretado, já ajuda bastante, mas essas aqui os intervalos são muito longos entre um e outro. Nós chegamos hoje aqui às 3h30 da tarde, difícil chegar aqui esse horário para jogar às 8 da noite. Amanhã você sai cedo, 9h30 da manhã é a saída do hotel, e você só chega meia-noite em Fortaleza. A logística é muito difícil para gente no Nordeste".

David

"Ele é um jogador com potencial para jogar fora do país, por isso eu indiquei ele ao Fortaleza pelo ganho técnico que ele pode dar ao time, e também pelo ganho futuro. É um jogador que deve ir a um grande centro, talvez até Europa".