Ceni vibra com raça do Fortaleza e elogia Cruzeiro: "Vai sair dessa situação"

A partida entre Cruzeiro e Fortaleza deste sábado (26), no Mineirão, tinha um ingrediente a mais: Rogério Ceni. O técnico foi pivô de uma troca de comandos nas equipes e, no fim, retornou ao Tricolor do Pici para a sequência da Série A do Brasileiro. Em campo, o Leão até saiu atrás no marcador, mas conseguiu o empate pouco depois, já no 2º tempo. O comandante elogiou o poder de reação da equipe.

"A gente sempre joga com objetivo de vencer. Armamos um time com velocidade e contra-atacamos, mas não tomamos as decisões corretas, perdemos muitas bolas, erros de passe, jogamos melhor contra Grêmio e Flamengo. O positivo é que mesmo sofrendo o gol, não desistimos, o time lutou e ainda tivemos uma chance com Kieza, quase o 2 a 1. Tivemos poucas oportunidades do jogo", analisou.

Com os clubes brigando contra o rebaixamento, o resultado deixa o Fortaleza em 14º, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro está em 17º, no Z-4, com 29. O principal motivo para a saída de Ceni da Raposa foi uma discussão com peças do elenco, como o meia Thiago Neves. Antes da bola rolar, atletas do time foram abraçar o treinador à beira do gramado, que elogiou o grupo mineiro.

"Não tenho mágoa de ninguém, acho que o Cruzeiro vai conseguir sair dessa situação. Quando a gente chegou aqui eram 11 pontos em 14 jogos, conseguimos duas vitórias. O Cruzeiro tem atletas acima da media, saindo (do Z-4) é um time a menos para brigar, assim como o Fortaleza vai brigar até o fim. Para quem vem da C para B e pula para A, todos estão tendo coração, alma, entrega, sou muito grato a maneira como encaram no dia a dia", afirmou.

O próximo compromisso leonino também é fora de casa, dessa vez contra o Avaí. A partida ocorre na quarta-feira (31), às 19h30, na Ressacada, pela 29ª rodada.

Confira outros pontos da entrevista

Enfrentar o Cruzeiro

"É um prazer jogar aqui. Desde que jogava no São Paulo, a torcida sempre se faz presente, mais de 40 mil pessoas, força extra do Cruzeiro. É super especial poder rever o grandes amigos, a maioria dos jogadores, sei do carinho. E isso só mostra o profissionalismo, quando você sai com a consciência tranquila é sempre bom voltar a jogar contra".

Mudança de clube

"Para qualquer pessoa que tenha um contrato de 16 meses, ficar .só dois não é o que o esperado, mas assim é o ofutebol brasileiro. Queria ter descansado, foi um ano corrido mantendo o Fortaleza fora da zona, com títulos, vindo para cá (Cruzeiro) e fazendo o mesmo, mas não podia deixar de ter a gratidão, ainda mais com o pedido do presidente (Marcelo Paz). Tomara que eu ajude o Fortaleza e faça com que o time fique na Série A".

Saldo contra o Cruzeiro

"Na temporada, ganhar em Fortaleza, empatar aqui, fizemos quatro pontos contra o Cruzeiro. Sabemos a diferença de investimento, conquistar pontos assim valoriza ainda mais o elenco. Esse ponto foi importante para o Fortaleza não ficar entre os últimos no fim".